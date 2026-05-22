Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard
Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard samedi 4 juillet 2026.
La Ferté-Bernard
Festival de la Dame de Cœur
48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une parenthèse musicale et poétique où l’imaginaire, la fête et les rencontres prennent vie le temps d’une soirée. Tarifs 5 à 8 € .
48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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