La Ferté-Bernard

Festival de la Dame de Cœur

48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une parenthèse musicale et poétique où l’imaginaire, la fête et les rencontres prennent vie le temps d’une soirée. Tarifs 5 à 8 € .

48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude