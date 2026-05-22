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Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard

Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 48 rue d’Huisne

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Festival de la Dame de Cœur

48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Une parenthèse musicale et poétique où l’imaginaire, la fête et les rencontres prennent vie le temps d’une soirée. Tarifs 5 à 8 €   .

48 rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Festival de la Dame de Cœur La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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