Visite thématique L’hôtel Courtin de Torsay et les maisons de la place de la Lice Office de tourisme La Ferté-Bernard
Visite thématique L’hôtel Courtin de Torsay et les maisons de la place de la Lice Office de tourisme La Ferté-Bernard mardi 7 juillet 2026.
La Ferté-Bernard
Visite thématique L’hôtel Courtin de Torsay et les maisons de la place de la Lice
Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Pour cette 2ème édition sur le thème hôtel particulier et maisons bourgeoises , vous découvrirez en compagnie d’une guide-conférencière, de l’auteure Nicole Prunier et des propriétaires, l’hôtel Courtin de Torsay et quelques maisons témoignant de l’évolution de l’architecture et des façons de vivre à La Ferté-Bernard au fil du temps.
A l’issue de la visite, Nicole Prunier dédicacera son livre : À La Ferté-Bernard, il y a des maisons remarquables, Société du Pays Fertois, Études et Recherches, 2026.
– Renseignements et réservation obligatoire (nombre de places limité) auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous à l’office de tourisme.
Gratuit. En partenariat avec la ville et les propriétaires .
Office de tourisme 15 place de la Lice La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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L’événement Visite thématique L’hôtel Courtin de Torsay et les maisons de la place de la Lice La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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