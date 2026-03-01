STAGE DE CHANT Saint-Germain-de-Calberte

STAGE DE CHANT

Col du Pendédis Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 70 EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

LA GRANDE GARABAGNE · En corps, en voix, en territoire

Stages de chant collectif ouverts à toutes et tous, sans aucun prérequis de niveau.

Les 21 & 22 mars · au Labo Rieuse, Saint-Germain-de-Camlberte · avec Juliette De Massy, soprano et directrice artistique de LA GRANDE GARABAGNE.

Ces moments de pratique du chant invitent à la libération de la voix, au développement de la technique vocale et à l’exploration de l’expression vocale et corporelle, dans un esprit de partage et de créativité.

Nous ferons ensemble l’expérience du son et de la vibration, par une série de jeux vocaux et l’apprentissage d’un ou de plusieurs chants. L’atelier se veut un moment de partage ludique et joyeux mené par un·e artiste de LA GRANDe GARABAGNe, permettant à chacun·e de découvrir sa voix et le plaisir de chanter avec les autres.

Chaque stage se terminera par un moment de clôture convivial avec contes et musiques à volonté !

Pour inscriptions, envoyé votre nom, prénom et coordonnées par mail. .

Col du Pendédis Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie inscription@lagrandegarabagne.fr

English :

The workshop is designed to be a fun and joyful opportunity for sharing, led by an artist from LA GRANDe GARABAGNe, enabling everyone to discover their own voice and the pleasure of singing with others. Together, we’ll experience sound and vibration through a series of vocal games and the learning of one or more songs. Registration by e-mail. Open to all, no level required.

