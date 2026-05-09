Stage de chorale gospel X Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan

Stage de chorale gospel

X Le bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 150 – 150 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 08:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Rejoignez nous, ouvert à tous à partir de 12 ans

Du lundi au vendredi 2h par jour

Concert public le samedi 8 août en soirée. .

X Le bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 25 57

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English : Stage de chorale gospel

L’événement Stage de chorale gospel Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs