Stage de chorale gospel X Moux-en-Morvan
Stage de chorale gospel X Moux-en-Morvan lundi 3 août 2026.
Moux-en-Morvan
Stage de chorale gospel
X Le bourg Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 150 – 150 – 200 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Rejoignez nous, ouvert à tous à partir de 12 ans
Du lundi au vendredi 2h par jour
Concert public le samedi 8 août en soirée. .
X Le bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 25 57
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English : Stage de chorale gospel
L’événement Stage de chorale gospel Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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