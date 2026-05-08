Stage Gospel, Nature et Bien-être En maison d’hôtes Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan

Stage Gospel, Nature et Bien-être

En maison d’hôtes Découverte du Morvan Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 305 – 305 – 305 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 08:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

6 jours 5 nuits en maison d’hôtes. Produits locaux et bio.

Baignade au lac des Settons à 500m

Stage gospel = concert restitution

Balades guidées .

En maison d’hôtes Découverte du Morvan Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 25 57

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English : Stage Gospel, Nature et Bien-être

L’événement Stage Gospel, Nature et Bien-être Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs