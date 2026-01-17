Stage de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc
Stage de cirque enfants Salle de cirque Jû-Belloc lundi 6 juillet 2026.
Jû-Belloc
Stage de cirque enfants
Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Stage de Cirque avec Circ’Adour !
Pendant les vacances, Circ’Adour invite les jeunes artistes en herbe à découvrir les arts du cirque lors d’un stage ludique et dynamique !
Au programme
Cirque et aérien trapèze, tissu, cerceau, mat…
Deux créneaux selon l’âge
Un stage de deux jours pour les 5-8 ans de 9h45 à 16h30 avec une pause méridienne de 12h30 à 13h30.
Un stage de deux jours pour les 9-12 ans de 9h45 à 16h30 avec une pause méridienne de 12h30 à 13h30.
La pause repas sera encadrée par des parents bénévoles et un bénévole de l’association Circ’adour.
Une belle occasion de s’amuser, de développer sa motricité et d’apprendre en s’émerveillant !
Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !
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Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com
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English :
Circus workshop with Circ’Adour!
During the summer vacations, Circ’Adour invites budding young artists to discover the circus arts in a fun and dynamic workshop!
On the program:
Circus and aerial: trapeze, fabric, hoop, mat…
Two slots according to age:
A two-day course for 5-8 year-olds from 9:45 a.m. to 4:30 p.m., with a lunch break from 12:30 to 1:30 p.m.
A two-day course for 9-12 year-olds from 9:45 a.m. to 4:30 p.m. with a lunch break from 12:30 p.m. to 1:30 p.m.
The lunch break will be supervised by parent volunteers and a volunteer from the Circ’adour association.
A great opportunity to have fun, develop motor skills and learn while marvelling!
Places are limited, so register early!
L’événement Stage de cirque enfants Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65