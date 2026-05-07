Atelier cirque parents & enfants Salle de cirque Jû-Belloc

Jû-Belloc

Atelier cirque parents & enfants

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:45:00

fin : 2026-06-27 10:30:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association Circ’Adour vous propose, sur 10 samedis dans l’année, des ateliers Parents-Enfants avec les animateurs et animatrices de l’école de cirque l’AFCA de Aire sur l’Adour.

9h45 à 10h30 pour les bébés de 6 à 36 mois.

10h45 à 11h45 pour les 3,5 à 6 ans.

Venez passer un moment de partage avec votre enfant en découvrant les arts du cirque par des jeux favorisant la prise de conscience de l’espace, l’imaginaire, la coordination des gestes, la connaissance de son corps,…

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire.

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Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com

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English :

The Circ’Adour association offers 10 Saturdays a year of Parents-Children workshops with instructors from the AFCA circus school in Aire sur l’Adour.

9.45am to 10.30am for babies aged 6 to 36 months.

10.45am to 11.45am for 3.5 to 6 year olds.

Come and share a moment with your child, discovering the circus arts through games that promote awareness of space, imagination, gesture coordination, body awareness, etc.

Places are limited, so register early.

L’événement Atelier cirque parents & enfants Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65