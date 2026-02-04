Stage de conte La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Stage de conte

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-22 12:30:00

2026-03-21

Avec Hélène Beuvin. Pendant deux jours nous plongerons dans la matières des histoires. Nous expérimenterons des manières de faire parler la voix, le corps, l’imaginaire, nous explorerons des sensations, des souvenirs, vrais ou pas, nous goûterons à des jeux autour des sens, autour des mots pour faire émerger sa propre manière de voir et donc de dire le monde. A partir d’une palette de jeux collectifs et plus individuels, vous vous familiariserez avec le langage du conte, fait d’images et de sensations. Le stage se déroulera dans la salle de spectacle. Chacun.e vient avec une histoire à débroussailler. Et un pique nique pour le midi. .

La balaine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne

With Hélène Beuvin. For two days, we’ll plunge into the world of stories. We’ll experiment with ways of making the voice, the body and the imagination speak, exploring sensations and memories, real or not, playing with the senses and words.

