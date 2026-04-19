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Stage de contes : « Vieilles qui dansent avec les loups » les hirondelles, salle municipale Nantes

Stage de contes : « Vieilles qui dansent avec les loups » les hirondelles, salle municipale Nantes

Stage de contes : « Vieilles qui dansent avec les loups » les hirondelles, salle municipale Nantes samedi 16 mai 2026.

Lieu : les hirondelles, salle municipale

Adresse : 6 rue du Foehn 4100

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : 90 euros Tarif normal à la journée: 90 eurosTarif reduit: 50 euros

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 10:30 – 17:00
Gratuit : non 90 euros Tarif normal à la journée: 90 eurosTarif reduit: 50 euros Adulte 

Sorcières, fées, mères-grand, vieilles mendiantes, ogresses, sages-femmes, tisseuses, gardiennes de seuil ou de savoirs… Les vieilles femmes de contes sont innombrables, multiformes et souvent ambivalentes.Figures de fin de cycle, de transmission ou de transgression, les vieilles apparaissent aux moments de basculements, de choix, de transformations. Elles incarnent des archétypes puissants trop souvent caricaturés ou oubliés. Ce stage propose de les rencontrer autrement.

les hirondelles, salle municipale Nantes 44100


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