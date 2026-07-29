Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Stage de couture

78 Rue Eugène Chevreul La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Stage de 2 jours, 4 heures de couture pour apprendre à fabriquer une trousse à vos dimensions.. Stage animé par Audrey. Trois sessions au choix sur le mois d’août. Durée totale du stage 4 heures sur 2 jours (2 heures par jour). 5 personnes maximum par session pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez envisager un atelier parent enfant, les groupes sont mixtes. Tissus, mercerie, machines à coudre et encadrement inclus.

Tarif 60 € tout compris. .

78 Rue Eugène Chevreul La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage de couture

L’événement Stage de couture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Teste-de-Buch