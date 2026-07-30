Stage de couture La Teste-de-Buch
mardi 18 août 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Stage de couture
78 Rue Eugène Chevreul La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Stage de 2 jours, 4 heures de couture pour apprendre à fabriquer une trousse à vos dimensions.. Stage animé par Audrey. Trois sessions au choix sur le mois d’août. Durée totale du stage 4 heures sur 2 jours (2 heures par jour). 5 personnes maximum par session pour un accompagnement personnalisé, vous pouvez envisager un atelier parent enfant, les groupes sont mixtes. Tissus, mercerie, machines à coudre et encadrement inclus.
Tarif 60 € tout compris. .
78 Rue Eugène Chevreul La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de couture
L’événement Stage de couture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Teste-de-Buch
À voir aussi à La Teste-de-Buch (Gironde)
- Fêtes du port de La Teste de Buch 2026 La Teste-de-Buch 30 juillet 2026
- Balade gourmande La Teste-de-Buch 30 juillet 2026
- Observer les coquillages La Teste-de-Buch 30 juillet 2026
- Les ports de La Teste en pinasse électrique La Teste-de-Buch 30 juillet 2026
- Prés Salés Ouest, découverte faune et flore La Teste-de-Buch 30 juillet 2026