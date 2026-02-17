Stage de création sonore cie Les Ombres portées Grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Stage de création sonore cie Les Ombres portées

Grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 09:30:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21

Ce stage invite les participants à créer une fiction sonore avec l’écriture d’un scénario, la réalisation de bruitages, l’apprentissage d’une chanson et éventuellement de parties musicales.

*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)

Théâtre des Ursulines, grand comble

public 9-14 ans

durée 3 demi-journées de 3h

9h30 > 12h30

tarif 30 € les 3 demi-journées .

Grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

This workshop invites participants to create an audio drama by writing a script, producing sound effects, learning a song, and possibly performing musical parts.

L’événement Stage de création sonore cie Les Ombres portées Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE