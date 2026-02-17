Stage de création sonore cie Les Ombres portées Grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne
lundi 19 octobre 2026 · Grand comble · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Stage de création sonore cie Les Ombres portées
Grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:30:00
fin : 2026-10-21 12:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21
Ce stage invite les participants à créer une fiction sonore avec l’écriture d’un scénario, la réalisation de bruitages, l’apprentissage d’une chanson et éventuellement de parties musicales.
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)
Théâtre des Ursulines, grand comble
public 9-14 ans
durée 3 demi-journées de 3h
9h30 > 12h30
tarif 30 € les 3 demi-journées .
Grand comble 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
This workshop invites participants to create an audio drama by writing a script, producing sound effects, learning a song, and possibly performing musical parts.
L’événement Stage de création sonore cie Les Ombres portées Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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