Stage de cuisine sauvage Coly-Saint-Amand
Stage de cuisine sauvage Coly-Saint-Amand jeudi 14 mai 2026.
Coly-Saint-Amand
Stage de cuisine sauvage
Le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-15 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
9h30-17h30. 1 ou 2 journées au coeur de la nature, dédiées à la créativité culinaire avec les plantes sauvages, leurs goûts et saveur. Apprenez à les cuisiner. Sur réservation. 75€/jour
Une ou deux journées en immersion au coeur de la nature, dédiée à la créativité culinaire avec les plantes sauvages, leurs goûts et saveurs. Apprenez à les cuisiner et à les intégrer dans votre quotidien.
Au programme
– Balade botanique douce pour éveiller vos sens et se connecter pleinement au vivant
– Reconnaitre facilement les arbres, plantes sauvages comestibles
– Découvrir leurs propriétés nutritives
– Initiation à l’art de la cueillette
– Réalisation de recettes sucrées et salées, de l’apéritif au dessert.
Sur réservation.
Possibilité d’hébergement sur place. .
Le Bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54 hermy@passiondordogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de cuisine sauvage
9h30-17h30. 1 or 2 days in the heart of nature, dedicated to culinary creativity with wild plants, their tastes and flavors. Learn how to cook them. Reservations required. 75/day
L’événement Stage de cuisine sauvage Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)
- Journée du savoir-faire Coly-Saint-Amand 8 mai 2026
- Grande grillade Coly-Saint-Amand 8 mai 2026