Coly-Saint-Amand

Stage de cuisine sauvage

Le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-15 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

9h30-17h30. 1 ou 2 journées au coeur de la nature, dédiées à la créativité culinaire avec les plantes sauvages, leurs goûts et saveur. Apprenez à les cuisiner. Sur réservation. 75€/jour

Une ou deux journées en immersion au coeur de la nature, dédiée à la créativité culinaire avec les plantes sauvages, leurs goûts et saveurs. Apprenez à les cuisiner et à les intégrer dans votre quotidien.

Au programme

– Balade botanique douce pour éveiller vos sens et se connecter pleinement au vivant

– Reconnaitre facilement les arbres, plantes sauvages comestibles

– Découvrir leurs propriétés nutritives

– Initiation à l’art de la cueillette

– Réalisation de recettes sucrées et salées, de l’apéritif au dessert.

Sur réservation.

Possibilité d’hébergement sur place. .

Le Bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54 hermy@passiondordogne.fr

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English : Stage de cuisine sauvage

9h30-17h30. 1 or 2 days in the heart of nature, dedicated to culinary creativity with wild plants, their tastes and flavors. Learn how to cook them. Reservations required. 75/day

L’événement Stage de cuisine sauvage Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère