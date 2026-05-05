Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur, École de Tivoli, Genève

Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur 13 et 20 septembre École de Tivoli

1 stage à CHF 25- le deuxième sera offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Souplesse à travers la grâce de la danse pour que chaque femme trouve la joie de danser spontanément, sans jugement en apprenant les techniques faciles et amusantes.

Réservé à toutes les femmes tout âge seniors inclus ( sur réservation).

École de Tivoli Chem. du Fief-de-Chapitre 15, 1213 Petit-Lancy Genève 1203 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « carollbarbarino@gmail.com »}]

Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur

Caroll Barbarino