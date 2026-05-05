Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur, École de Tivoli, Genève
Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur, École de Tivoli, Genève dimanche 13 septembre 2026.
Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur 13 et 20 septembre École de Tivoli
1 stage à CHF 25- le deuxième sera offert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Souplesse à travers la grâce de la danse pour que chaque femme trouve la joie de danser spontanément, sans jugement en apprenant les techniques faciles et amusantes.
Réservé à toutes les femmes tout âge seniors inclus ( sur réservation).
École de Tivoli Chem. du Fief-de-Chapitre 15, 1213 Petit-Lancy Genève 1203 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « carollbarbarino@gmail.com »}]
Stage de DANSE DU MONDE permet aux femmes de voyager à travers la danse et la musique de plusieurs pays pour s’amuser et stimuler la bonne humeur
Caroll Barbarino
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