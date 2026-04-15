STAGE DE DANSE ET DE PERCUSSIONS « TERREIRÃO AFRO DA FLOR CARIOCA – SUR LA ROUTE DES RACINES AFRO-DESCENDANTES », ASC Bonne Garde, Pirmil, Nantes
STAGE DE DANSE ET DE PERCUSSIONS « TERREIRÃO AFRO DA FLOR CARIOCA – SUR LA ROUTE DES RACINES AFRO-DESCENDANTES », ASC Bonne Garde, Pirmil, Nantes samedi 9 mai 2026.
STAGE DE DANSE ET DE PERCUSSIONS « TERREIRÃO AFRO DA FLOR CARIOCA – SUR LA ROUTE DES RACINES AFRO-DESCENDANTES » Samedi 9 mai, 09h30 ASC Bonne Garde, Pirmil Loire-Atlantique
Stages payants, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
L’école de samba da Flor Carioca propose des stages de danse et de percussions afro-brésiliennes, encadrés par des artistes brésiliens et nantais reconnus. Ces ateliers visent à exprimer à travers les corps et les sons l’influence de l’héritage africain dans la formation de l’identité afro-brésilienne.
ASC Bonne Garde, Pirmil 20 rue Frère Louis Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@flor-carioca.fr »}]
10 mai 2026 10mai2026
Archives nationales d’Outre Mer / Vupar / Ville de Nantes
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