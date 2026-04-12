Visite commentée du cimetière du Pont du Cens, Cimetière Pont-du-Cens, Nantes

Visite commentée du cimetière du Pont du Cens Samedi 9 mai, 10h00 Cimetière Pont-du-Cens Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Le cimetière du Pont du Cens est créé en 1936 sur le site de l’ancien parc du château de la Gaudinière. On y trouve plusieurs tombes d’aviateurs anglais décédés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais également une biodiversité unique. Venez découvrir les particularités de ce cimetière au cours d’une visite à plusieurs voix.

Visite organisée par la Direction nature et jardins, la Direction du patrimoine et de l’archéologie et la Direction relation aux usagers, Ville de Nantes

Cimetière Pont-du-Cens 44 Rue de la Patouillerie, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-cimetiere-du-pont-du-cens-1 »}]

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© Rodolphe Delaroque / Nantes Métropole