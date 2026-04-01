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Stage de danse Graçay

Stage de danse Graçay

Stage de danse Graçay samedi 18 avril 2026.

Ville : 18310 Graçay

Département : Cher

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Graçay

Stage de danse

Graçay Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Salsa, mambo, reggae ton avec Music Art’s
15  .

Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 52 83 55 

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English :

Salsa, mambo, reggae ton with Music Art’s

L’événement Stage de danse Graçay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de VIERZON

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