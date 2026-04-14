Stage de danse – Hip-hop freestyle – Les GAMAL, Salle municipale La Géraudière, Nantes

Stage de danse – Hip-hop freestyle – Les GAMAL Dimanche 19 avril, 10h00 Salle municipale La Géraudière Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:00:00+02:00

Stage de Hip-Hop Freestyle – Dimanche 19 avril 2026 – 10h00

Chorégraphes et danseurs internationaux, originaires de La Guadeloupe et de la Martinique (îles françaises des Caraïbes), résidant en France, Loïck & Emerick Gene sont des frères jumeaux également connus sous le nom de duo de danse hip-hop » Les GAMAL « .

Avec plusieurs » 1er prix » remportés dans divers concours académiques nationaux et européens, et des récompenses régulières dans des compétitions chorégraphiques et battles freeStyle très populaires, le duo est sur le devant de la scène de la danse hip-hop nationale et internationale depuis 2016.

Plus de 80 victoires à leur actif font d’eux l’un des meilleurs duos actuel de danse hip-hop.

Ils ont été, également, les danseurs de la légende « USHER » lors de sa tournée européenne et du célèbre rappeur français « JuL » lors de sa récente tournée française au Stade de France de Paris et à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Ils sont, actuellement, en tournée des zéniths en assurant la 1ère partie de « MURMURATION – LEVEL 2 » de Sadeck avec un extrait de leur spectacle « Flux Sanguins – Le Pouvoir de la Fraternité ».

⏲ Horaires

10h00 – 12h00 : Hip-Hop Freestyle

Tarifs

25 € – Workshop avec Les Gamal

Lieu

Salle Géraudière – 81 rue des Renards, 44300 Nantes

⭐️ Inscription

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Let’s bounce !

Salle municipale La Géraudière 81 Rue des Renards, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.hbschool.fr/d-tails-et-inscription/stage-de-hip-hop-freestyle-les-gamal »}]

Stage de danse Hip Hop freestyle pour tout âge et tout niveau. Stage GAMAL

Guillaume Briand – Guissemo