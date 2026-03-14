Fusion avec Pamphile et Louise Danza Nantes Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 20:00 – 21:10

Gratuit : non 16,50 € 16,50 € Billetterie : laruchenantes.fr Tout public

Concert dansé Un laboratoire de rencontre entre l’accordéon et la danse. Une performance sonore et corporelle entre le compositeur & interprète Pamphile et la danseuse & chorégraphe Louise Danza Nantes. Une exploration ambitieuse aux frontières de ces deux univers. « Fusion » vous propose un voyage sonore et visuel à travers des musiques originales dans un mélange de jazz, d’électro, de tango (à cinq temps), de classique…Un duo d’authenticité et d’émotion pour mettre en valeur l’accordéon comme vous ne l’avez jamais entendu. Durée : 1h10 Samedi 30 mai 2026 à 20 h et dimanche 31 mai 2026 à 18h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr https://www.laruchenantes.fr/



Afficher la carte du lieu Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme et trouvez le meilleur itinéraire

