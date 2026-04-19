Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes
Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes samedi 2 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 18:30 –
Gratuit : non Tout public
Samedi 2 mai à partir de 18h, pour l’ouverture de la guinguette des bords de Sèvre, laissez-vous emporter par la déambulation festive des grandes marionnettes d’Armadillo, accompagnées par Flor Carioca.
Le Ripaillon Nantes 44200
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