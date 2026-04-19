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Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes

Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes

Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Ripaillon

Adresse : 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 18:30 –
Gratuit : non  Tout public 

Samedi 2 mai à partir de 18h, pour l’ouverture de la guinguette des bords de Sèvre, laissez-vous emporter par la déambulation festive des grandes marionnettes d’Armadillo, accompagnées par Flor Carioca.

Le Ripaillon Nantes 44200


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