Les géants débarquent à la guinguette ! Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 18:30 –

Gratuit : non Tout public

Samedi 2 mai à partir de 18h, pour l’ouverture de la guinguette des bords de Sèvre, laissez-vous emporter par la déambulation festive des grandes marionnettes d’Armadillo, accompagnées par Flor Carioca.

Le Ripaillon Nantes 44200



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