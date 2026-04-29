Découverte du parc et des jardins familiaux de l’Amande Parc de l’amande Nantes
Découverte du parc et des jardins familiaux de l’Amande Parc de l’amande Nantes samedi 2 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 14:30 – 16:30
Gratuit : non Sur réservation – Tarifs : 15€ (au-delà, participez à offrir une place solidaire)/ Tarif réduit étudiants et carte blanche : 8€ Sur réservationTarifs : 15€ (au-delà, participez à offrir une place solidaire) – Tarif réduit pour étudiants et bénéficiaires de la carte blanche : 8€ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Le parc de l’Amande, vous en avez déjà entendu parler ?Olivia vous propose d’aller découvrir ce parc du quartier de Nantes Nord, vestige d’une ancienne trame bocagère totalement ouverte et méconnue de la plupart des Nantais.es.Parc boisé et jardins familiaux de l’Amande nous dévoileront leur flore et leurs secrets en plein cœur du printemps.Une bonne occasion d’appréhender le quartier du Chêne des Anglais par sa voie (voix ?) verte !+ Dégustation d’une boisson maison
Parc de l’amande Nantes 44323
0679818516
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