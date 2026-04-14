Découvrir la coopérative d’habitants, La Maison de l’Habitant, Nantes
Découvrir la coopérative d’habitants, La Maison de l’Habitant, Nantes mercredi 29 avril 2026.
Découvrir la coopérative d’habitants Mercredi 29 avril, 18h30 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Certains projets d’habitat participatif se montent en coopérative d’habitants. Quelles sont les spécificités de ce statut ? Comment ça fonctionne ? Pour quelles raisons faire ce choix de montage ? Venez le découvrir lors de cette rencontre mensuelle.
Une rencontre animée par l’association L’Echo-Habitants
Les rencontres mensuelles de l’habitat participatif :
Organisées conjointement ou à tour de rôle avec Nantes Métropole et les associations L’Echo-habitants et Hal’âge, les rencontres mensuelles de l’habitat participatif permettent aux participantes et participants de prendre connaissance de ce sujet complexe,aux multiples facettes.
La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Qwf »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adil44.fr »}] [{« link »: « https://lechohabitants.net/ »}]
Certains projets d’habitat participatif se montent en coopérative d’habitants. Participez à cette rencontre mensuelle pour en savoir plus sur les spécificités et le fonctionnement de ce statut. habitat participatif logement
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