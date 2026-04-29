Atelier culinaire – Kimchi Cosmopolis Nantes
Atelier culinaire – Kimchi Cosmopolis Nantes dimanche 17 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 10:00 – 12:00
Gratuit : non Tarif : 10€
Le Kimchi est un plat traditionnel coréen composé de légumes marinés, qui est le plus souvent servi en tant que plat d’accompagnement à chaque repas.Repartez avec votre conserve de Kimchi. Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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