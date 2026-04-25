Vide-greniers de la rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

De 8h à 18, faites le plein de vêtements, accessoires, déco, livres, jouets…Bar et restauration sur place.Inscriptions pour les exposants : au Cellier, du mardi au samedi de 10h à 19h. Tarif : 15 € les 3 mètres.

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

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