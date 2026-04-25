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Vide-greniers de la rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes

Vide-greniers de la rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes

Vide-greniers de la rue Joffre Rue du Maréchal Joffre Nantes dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Rue du Maréchal Joffre

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 08:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

De 8h à 18, faites le plein de vêtements, accessoires, déco, livres, jouets…Bar et restauration sur place.Inscriptions pour les exposants : au Cellier, du mardi au samedi de 10h à 19h. Tarif : 15 € les 3 mètres.

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.facebook.com/ruemarechaljoffre


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