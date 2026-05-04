Initiation à l’aquarelle Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 13:30 – 17:30

Gratuit : non 60 € 60 €Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public, Adulte

Ce stage permet d’apprendre ou redécouvrir les bases de l’aquarelle et de réaliser un insecte ou une feuille réaliste, même pour les débutants. Nous apprendrons à observer la forme, les volumes, les couleurs et les textures, ainsi que la lumière et les reflets qui donnent vie au sujet. Chaque participant choisira un insecte ou une feuille et commencera par une étude préparatoire pour comprendre sa structure. Nous travaillerons progressivement les lavis et glacis pour créer les ombres et volumes, puis les détails comme les ailes et les antennes, les nervures, en apprenant à suggérer les textures sans surcharger la peinture. L’objectif est de développer l’observation, la précision et la maîtrise progressive des couleurs pour aboutir à une aquarelle réaliste et harmonieuse. 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveauxAdos et adultes Cours dirigé par Capucine Beck

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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