Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes
Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 16 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 11:15 – 12:45
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€ Adulte
Prenez le temps, le samedi en matinée, de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux oeuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre oeuvre.Durée : 3 demi-journées
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers
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