Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 11:15 – 12:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€ Adulte

Prenez le temps, le samedi en matinée, de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux oeuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre oeuvre.Durée : 3 demi-journées

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers



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