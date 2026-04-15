CONCERT-BAL « ZYGOS BRASS BAND » ET INVITÉS, Galerie du Zéro Déchet, Nantes
CONCERT-BAL « ZYGOS BRASS BAND » ET INVITÉS, Galerie du Zéro Déchet, Nantes vendredi 1 mai 2026.
CONCERT-BAL « ZYGOS BRASS BAND » ET INVITÉS Vendredi 1 mai, 19h00 Galerie du Zéro Déchet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T19:00:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T19:00:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00
Une fanfare de plus de 20 ans d’expérience, l’esprit d’un jazz festif venu des Carnavals, du Mardi Gras, des New Orleans Black Indians – dont la tradition est héritée des natifs amérindiens et des descendants d’esclaves
– et des parades « second line » de la Nouvelle Orléans. Une musique sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer.
Evénement proposé par NOLA xo NALA
• Ce concert est organisé en parallèle de l’exposition : « We Won’t Bow Down » qui se tiendra du mardi 28 avril au vendredi 15 mai
Galerie du Zéro Déchet Place Dulcie September, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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