Stage de danse irlandaise, Salle de danse du 38 rue du Breil, Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Salle de danse du 38 rue du Breil · Nantes

Informations pratiques

Stage de danse irlandaise Samedi 26 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 16h00 Salle de danse du 38 rue du Breil Loire-Atlantique

Inscription, tarifs, et renseignements sur Helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Cette année encore, NIDA s’associe avec Tanya Cunningham, professeure et juge ADCRG (de compétition de danse irlandaise), pour proposer des stages de step dancing et permettre à celles et ceux qui le souhaitent de préparer des compétitions.

Ces stages d’approfondissement sont ouverts à TOUTES et TOUS, quelque soit votre niveau :

Stage de SOLO BEGINNER de 9h30 à 11H (1h30) : vous souhaitez essayer le step dancing ou vous avez fait vos premiers cours cette année.

Stage de SOLO PRIMARY de 11h à 12h30 (1h30) : les bases du step dancing sont acquises __, vous connaissez des pas en soft shoes et en claquettes.

Stage de SOLO INTER/OPEN de 13h30 à 15h30 (2h) : vous dansez depuis plusieurs années et maîtrisez plusieurs danses de solo (reel, jig, slip jig, heavy jig,…).

COMPETITION CLASS de 16h à 18h (2h) : ouvert aux adhérents inscrits cette année à la compétition

Le stage a lieu le samedi 26 septembre dans la salle de danse du Breil, au 1er étage.

Salle de danse du 38 rue du Breil 38 rue du Breil, 44100 Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stage-de-danse-irlandaise-09-2026 »}]

Stage de danse solo – soft et claquettes

Crédit photo @FannyParis