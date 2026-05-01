Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac
Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac samedi 30 mai 2026.
Monléon-Magnoac
Stage de danse Occitane
MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 01 93 01
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L’événement Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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