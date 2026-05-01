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Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac

Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac samedi 30 mai 2026.

Adresse : MONLEON-MAGNOAC

Ville : 65670 Monléon-Magnoac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Monléon-Magnoac

Stage de danse Occitane

MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 01 93 01 

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L’événement Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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