Monléon-Magnoac

Stage de danse Occitane

MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

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MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 01 93 01

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L’événement Stage de danse Occitane Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65