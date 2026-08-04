Stage de danse-théâtre sur la plage plage de Trenez Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Stage de danse-théâtre sur la plage

plage de Trenez 89 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août, un stage de danse-théâtre sur le thème Jouer l’espace sera animé par une artiste chorégraphique sur la plage, à marée basse (coeff. 101).

Ouvert à toutes et tous (à partir de 16 ans)*, ce stage se déroulera dans l’esprit des ateliers d’imagination physique hebdomadaires dispensés par Delphine Robet à Moëlan-sur-Mer et à Clohars-Carnoët.

La grande plage de Trenez, mais également le sentier côtier et surtout ses criques (à 10mn environ du parking) offriront de nous imprégner d’une belle variété d’éléments minéraux, végétaux, éolien, marin…

Après une période d’exploration sensorielle, nous jouerons à nous déployer dans l’espace autant à grande échelle qu’en miniature, jusqu’à la création de courtes formes comme des tableaux, souvent mouvants, pouvant comprendre aussi bien notre environnement sensible que les personnes participantes.

*Pour qui ? Pour toute personne désirant

– expérimenter de nouvelles manières de se mettre en mouvement,

– explorer un nouveau rapport à son environnement,

– apprivoiser les richesses de sa sensibilité créative.

Débutants bienvenus, sur réservation auprès de l’association Spacieuse spacieuse@proton.me

A noter quelques jours avant cette session sur la plage, sera proposée une après-midi de stage dans les bois sur le même thème Jouer l’espace . Possibilité de participer à une seule journée ou de profiter d’une expérience sur 2 jours mardi 11/08 en forêt + 15/08 sur la plage (forfait 2 jours à tarif réduit). .

plage de Trenez 89 Route de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage de danse-théâtre sur la plage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS