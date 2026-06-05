Le Bosc

STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT

Route de Lodève Le Bosc Hérault

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Stage Parent-Enfant Danse-Voltige

Stage Parent-Enfant Danse-Voltige

Un moment magique à partager !

Envie de vivre une expérience unique avec votre enfant ? Venez découvrir la danse-voltige, une activité ludique et poétique mêlant mouvement, complicité et légèreté ?

Un atelier de 2h, accessible à tous, pour

– Renforcer les liens parent et enfant,

– Explorer le corps en mouvement et dans l’espace,

– S’initier à la voltige de manière douce et joyeuse.

Pas besoin d’être acrobate juste l’envie de bouger, de rire, et de partager un moment suspendu ?? .

Route de Lodève Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com

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English :

Parent-Child Workshop Danse-Voltige

L’événement STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC