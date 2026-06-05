STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT Le Bosc
STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT Le Bosc samedi 20 juin 2026.
Le Bosc
STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT
Route de Lodève Le Bosc Hérault
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Stage Parent-Enfant Danse-Voltige
Stage Parent-Enfant Danse-Voltige
Un moment magique à partager !
Envie de vivre une expérience unique avec votre enfant ? Venez découvrir la danse-voltige, une activité ludique et poétique mêlant mouvement, complicité et légèreté ?
Un atelier de 2h, accessible à tous, pour
– Renforcer les liens parent et enfant,
– Explorer le corps en mouvement et dans l’espace,
– S’initier à la voltige de manière douce et joyeuse.
Pas besoin d’être acrobate juste l’envie de bouger, de rire, et de partager un moment suspendu ?? .
Route de Lodève Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com
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English :
Parent-Child Workshop Danse-Voltige
L’événement STAGE DE DANSE-VOLTIGE PARENT-ENFANT Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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