Binic-Étables-sur-Mer

Stage de dessin aquarelle en extérieur

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Un stage sur 4 séances pour acquérir où revoir les techniques de bases du dessin, la mise en couleur en aquarelle en extérieur. Différents lieux sont choisis dans Binic pour l’intérêt des sujets précisions sur le lieu de rdv le 1er jour du stage lors de l’inscription. L’inscription se fait sur réservation en appelant au 06 85 39 90 41, ou par mail anita.pommelec@gmail.com. .

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41

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English :

L’événement Stage de dessin aquarelle en extérieur Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme