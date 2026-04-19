Stage de Dessin, Manga et BD Atelier Adya Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 10:20 – 15:20

Gratuit : non 40 € réduit / 46 € plein Tarif réduit : 40 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)Tarif plein : 46 € (Adultes) Tarifs des Stages (4h/jour) :Tarif Réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) :À la séance : 40 € (10 €/h)Forfait 5 jours : 170 € (soit 34 € la journée – Valable 1 an)Tarif Plein (Adultes) :À la séance : 46 € (11,50 €/h)Forfait 5 jours : 200 € (soit 40 € la journée – Valable 1 an) Règlement : Chèque, espèces ou virement bancaire. Inscription et renseignements à pachecoclaire.art@gmail.com ou au 06 71 89 00 58 Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Préparez vos crayons ! Cet été, l’Atelier Adya vous propose une immersion totale dans l’univers de l’illustration, du manga et de la bande-dessinée. Que vous habitiez Nantes, Orvault, Saint-Herblain ou Rezé, venez profiter de nos stages intensifs pour booster votre technique et libérer votre créativité. Sous la direction de Claire Pacheco, ancienne illustratrice professionnelle chez Marvel, chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement 100 % personnalisé, quel que soit son niveau. Dates des Stages Été 2026 : Rejoignez-nous pour des sessions de 4 heures aux dates suivantes :• Juin : mardi 30 juin 2026• Juillet : Jeudi 2, vendredi 3, lundi 6, mardi 7, jeudi 9, lundi 13, mercredi 15 et jeudi 16 juillet 206Horaires : de 10h20 à 12h20 et de 13h20 à 15h20 avec possibilité de manger sur place en amenant un repas. Un programme complet pour tous les styles :Nos ateliers couvrent toutes les facettes du dessin narratif et de l’illustration moderne :Chaque stagiaire choisit ce qu’il souhaite faire !• Design de Personnages (Chara-Design) : Apprenez les secrets de l’anatomie, les expressions du visage, le dynamisme des poses et le stylisme, que ce soit pour le Manga (Shonen, Shojo) ou la Bande Dessinée franco-belge.• Création de pages de BD ou de Manga : Devenez auteur ! Maîtrisez le storyboard, le découpage des cases, l’encrage professionnel et la narration visuelle.• Module Perspective & Décors : La grande nouveauté pour ne plus faire « flotter » vos héros. Apprenez les points de fuite et la profondeur pour créer des paysages immersifs.• Univers animaux Kawaii & Chibi : Un atelier ludique pour dessiner des personnages adorables et des créatures colorées.• Techniques de Mise en Couleur : Apprenez à manipuler les feutres à alcool, l’aquarelle ou les crayons de couleur pour créer des ambiances fortes. Pourquoi choisir l’Atelier Adya ?• Pour qui ? Enfants (dès 10 ans), adolescents et adultes. Débutants ou dessinateurs confirmés.• Le petit plus : Le Stage Duo Parent-Enfant, une activité originale à partager en famille pour créer ensemble.• Cadre bienveillant : Un petit groupe pour garantir une progression rapide dans une ambiance conviviale entre passionnés.• Lieu : 3 rue du Printemps, Orvault (secteur Grand-Val / Nantes – Le Cardo, accès facile via le Tram 2). ?? Attention : Les places pour l’été s’envolent rapidement ! Pour garantir la qualité de mon suivi, le nombre de participants par session est limité.???? Inscriptions & Renseignements : Contactez l’atelier directement par email à pachecoclaire.art@gmail.com ou par téléphone.

Atelier Adya Orvault 44700

06 71 89 00 58 https://ynvalice.com/stage-dessin-nantes-orvault/



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