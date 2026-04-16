Stage de dessin, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles
Stage de dessin, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles samedi 20 juin 2026.
Stage de dessin Samedi 20 juin, 14h00 Salle de peinture de Gestes et expression Gironde
Tarif adhérent 25€ tarif non adhérent 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Dessiner les arbres d’après nature en extérieur si le temps le permet.
Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]
Dessiner les arbres
Parentalité : Gestes et expression
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