Stage de dessin, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage de dessin Samedi 20 juin, 14h00 Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

Tarif adhérent 25€ tarif non adhérent 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Dessiner les arbres d’après nature en extérieur si le temps le permet.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

Dessiner les arbres

Parentalité : Gestes et expression