Stage de fauchage à la faux, martelage et affûtage La Roche-l’Abeille
Stage de fauchage à la faux, martelage et affûtage La Roche-l’Abeille dimanche 12 avril 2026.
Stage de fauchage à la faux, martelage et affûtage
5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-01 2026-05-17
Découvrir une technique ancestrale de gestion des herbes, qui préserve la faune et la flore (papillons, abeilles et bourdons, batraciens,… Le stage se déroule au coeur du Limousin, Haute-Vienne, à 30 km au sud de Limoges dans un environnement préservé. Durant le stage animé par Alain Richard (ancien paysan jurassien), on découvre pourquoi, dans une démarche de permaculture, il est intéressant de revenir à cette technique ancestrale plutôt que d’utiliser les engins pour couper l’herbe. Le matin, présentation du matériel, types de lames, de manches, pierres à aiguiser, coffin, etc. Réglage de la faux (la votre si vous l’apportez), affûtage et battage, sécurité.
L’après-midi est consacrée à la pratique dans la grande prairie.
Vous pouvez venir sans faux, et essayer différents modèles sur place, ou apporter la votre pour voir si elle est bien réglée. Nous avons même une faux pour gaucher. .
5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine petitesruches@free.fr
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English : Stage de fauchage à la faux, martelage et affûtage
L’événement Stage de fauchage à la faux, martelage et affûtage La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-03-03 par Terres de Limousin
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