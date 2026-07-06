Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant
lundi 6 juillet 2026 · Salle Omnisport de Bréhoulou · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF
Salle Omnisport de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09
Organisée par le club de foot USF
Tu veux progresser, t’amuser & partager de superbes moments avec tes copains pendant les vacances ?
LUNDI 6, MARDI 7 ET MERCREDI 8 JUILLET POUR LES ENFANTS NE.E.S EN 2016 2017 2018 2019 2020
JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUILLET POUR LES ENFANTS NE.E.S EN 2011 2012 2013 2014 2015
Que tu sois un(e) habitué(e) du terrain ou que tu aies envie de découvrir notre club, ce stage est fait pour toi.
J1 100 % foot
J2 Domaine de Lanniron (Trampoforest jeux breton structure gonflable …)
Co voiturage pour le transport
J3 Beach Soccer Tournoi
* Affaires a prévoir
– 2 tenues de foot (maillot short chaussettes)
– Tenue chaude (sweat coupe vent gants bonnet pantalon …)
– Chaussures de foot et basket
– Gourde ou bouteille d’eau
– Crème solaire
– Casquette
* pique nique à la charge des familles, goûter offert
POUR QUI ? Toutes les catégories de U6 à U15
OÙ ? Synthétique ou Futsal (selon la météo, on s’adapte !)
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !
Ne laisse pas passer ta chance de rejoindre l’aventure. Les premiers inscrits seront les premiers servis !
COMMENT S’INSCRIRE ?
via le lien de réservation .
Salle Omnisport de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 22 48 19 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Vitamines Sea Trésors du bord de mer (sortie guidée) Lieu de RDV de l’activité: Fouesnant 7 juillet 2026
- La Légende de Verbruntschneck | Place aux Mômes, cap coz, Fouesnant 7 juillet 2026
- Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant 7 juillet 2026
- Concours populaire de pétanque le mercredi après-midi Boulodrome de Fouesnant Fouesnant 8 juillet 2026
- Côté Cour Spectacle tout public Cour de l’école de Kérourgué Fouesnant 8 juillet 2026