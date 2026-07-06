Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF Salle Omnisport de Bréhoulou Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF

Salle Omnisport de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09

Organisée par le club de foot USF

Tu veux progresser, t’amuser & partager de superbes moments avec tes copains pendant les vacances ?

LUNDI 6, MARDI 7 ET MERCREDI 8 JUILLET POUR LES ENFANTS NE.E.S EN 2016 2017 2018 2019 2020

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUILLET POUR LES ENFANTS NE.E.S EN 2011 2012 2013 2014 2015

Que tu sois un(e) habitué(e) du terrain ou que tu aies envie de découvrir notre club, ce stage est fait pour toi.

J1 100 % foot

J2 Domaine de Lanniron (Trampoforest jeux breton structure gonflable …)

Co voiturage pour le transport

J3 Beach Soccer Tournoi

* Affaires a prévoir

– 2 tenues de foot (maillot short chaussettes)

– Tenue chaude (sweat coupe vent gants bonnet pantalon …)

– Chaussures de foot et basket

– Gourde ou bouteille d’eau

– Crème solaire

– Casquette

* pique nique à la charge des familles, goûter offert

POUR QUI ? Toutes les catégories de U6 à U15

OÙ ? Synthétique ou Futsal (selon la météo, on s’adapte !)

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

Ne laisse pas passer ta chance de rejoindre l’aventure. Les premiers inscrits seront les premiers servis !

COMMENT S’INSCRIRE ?

via le lien de réservation .

Salle Omnisport de Bréhoulou 8 Rue de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 22 48 19 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de Foot des vacancs d’été de l’USF Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN