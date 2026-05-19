Côté Cour Spectacle tout public Cour de l’école de Kérourgué Fouesnant
Côté Cour Spectacle tout public Cour de l’école de Kérourgué Fouesnant mercredi 8 juillet 2026.
Fouesnant
Côté Cour Spectacle tout public
Cour de l’école de Kérourgué 63 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tous les mercredis à 18h30
En cœur de ville (dans le centre de Fouesnant), de courts spectacles tous publics, variés (théâtre, acrobatie, clown, danse…) et gratuits sont désormais proposés pour débuter la soirée du mercredi de la plus belle des manières, en famille, seul ou entre amis !
Lieu
EN CŒUR DE VILLE, dans la COUR DE L’ÉCOLE DE KÉROURGUÉ, 63 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant
> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant
Au programme du 08/07/2026
MURAïE
Compagnie Dédale de Clown
Comédie burlesque et installation murale
Tout public, dès 5 ans
Durée 55 minutes
Gratuit
Dans la rue, un tas de décombres.
Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous genres.
Soudain, ils se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets et chacun s’invente son petit chez soi . Deux habitations de fortune se déploient devant le mur, le tas devient habitat. Les deux protagonistes y jouent à voisiner. Mais peu à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans la folie.
Cette œuvre poétique et burlesque de la compagnie brestoise Dédale de Clown explore le thème du voisinage en associant théâtre physique et installation plastique. .
Cour de l’école de Kérourgué 63 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Côté Cour Spectacle tout public Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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