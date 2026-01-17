Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer
Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Un engin très ludique pour prendre goût à la glisse et se familiariser au catamaran.
Stage le matin, de 9h30 à 12h30 OU l’après-midi de 14h à 17h. .
Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz
L’événement Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS