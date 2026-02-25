Stage de K-OP Locaux de cour & jar production Mours-Saint-Eusèbe
Stage de K-OP
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
LauraLex fitness et Danse propose un stage de K-POP.
Réservation obligatoire
English :
LauraLex fitness et Danse offers a K-POP workshop.
Reservation required
