Stage de K-OP Locaux de cour & jar production Mours-Saint-Eusèbe

Stage de K-OP

Locaux de cour & jar production 18 chemin du murier Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

LauraLex fitness et Danse propose un stage de K-POP.

Réservation obligatoire

English :

LauraLex fitness et Danse offers a K-POP workshop.

Reservation required

