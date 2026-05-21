Aubusson

STAGE de kayak enfants

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Stage de kayak enfants

Réservation obligatoire

Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse. .

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78

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English : STAGE de kayak enfants

L’événement STAGE de kayak enfants Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin