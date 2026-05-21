STAGE de kayak enfants Aubusson
STAGE de kayak enfants Aubusson lundi 20 juillet 2026.
Aubusson
STAGE de kayak enfants
Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Stage de kayak enfants
Réservation obligatoire
Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse. .
Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78
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English : STAGE de kayak enfants
L’événement STAGE de kayak enfants Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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