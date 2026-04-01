Stage de lecture à voix haute Bucoliques Le Tréport
Stage de lecture à voix haute Bucoliques Le Tréport samedi 25 avril 2026.
Le Tréport
Stage de lecture à voix haute
Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 14:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Stage de lecture à voix haute avec Hélène Lausseur, comédienne.
1/2 heure de pause pour déjeuner, pensez à apporter votre casse-croûte).
Tarif deux options 40€ la demi-journée, 60€ les deux demi-journées. Pour toute information complémentaire, vous pouvez appelez Hélène Lausseur au 06 72 78 62 37 .
Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Stage de lecture à voix haute
L’événement Stage de lecture à voix haute Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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