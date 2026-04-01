Stage de lecture à voix haute Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Stage de lecture à voix haute

Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 14:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Stage de lecture à voix haute avec Hélène Lausseur, comédienne.

1/2 heure de pause pour déjeuner, pensez à apporter votre casse-croûte).

Tarif deux options 40€ la demi-journée, 60€ les deux demi-journées. Pour toute information complémentaire, vous pouvez appelez Hélène Lausseur au 06 72 78 62 37 .

Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Stage de lecture à voix haute

L’événement Stage de lecture à voix haute Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers