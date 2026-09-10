Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 14:30 – 17:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€ Adulte
Prenez le temps, le samedi en matinée de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux œuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre œuvre.Durée : 3 demi-journées
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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