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Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Stage de linogravure et encadrement Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne.Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 14:30 – 17:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 36€/24€/12€/7,5€ Adulte 

Prenez le temps, le samedi en matinée de découvrir les collections d’estampes du musée puis de dessiner en salle face aux œuvres de la collection. L’après-midi, expérimentez la technique de la linogravure et imprimez. Le dimanche, réalisez l’encadrement de votre œuvre.Durée : 3 demi-journées

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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