Stage de modelage / moulage, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Stage de modelage / moulage 19 et 20 septembre Abbaye de Flaran Gers

Tarif : 40€ pour les deux jours. Nombre de place limité, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et restauratrice des monuments historiques.

Habituellement présente chaque été à l’abbaye pour transmettre son savoir-faire en taille de pierre, Valérie Tatin-Sauzet propose cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une initiation au modelage puis au moulage. Ces techniques étaient notamment utilisées par des artistes tels qu’Auguste Rodin ou Camille Claudel, dont les œuvres sont présentes dans la collection Simonow.

Le samedi, les participants réaliseront dans le cloître le modelage d’un élément de son ornementation, comme un chapiteau. Le dimanche sera consacré à la mise en œuvre de techniques de moulage, afin que chacun puisse repartir avec un exemplaire en plâtre de son travail.

Tout au long du week-end, Valérie Tatin-Sauzet présentera également au public une exposition consacrée aux techniques de sculpture par modelage et moulage, accompagnée d’explications sur son travail.

Stage ouvert aux adultes, débutants ou confirmés.

Tarif : 40 € par personne pour les deux jours. Présence obligatoire sur les deux journées.

Nombre de places limité à 6 participants.

Plus d’informations : http://pierretbois.blogspot.com

Abbaye de Flaran Abbaye, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0531004575 »}, {« type »: « link », « value »: « https://flaranboutique.patrimoine-musees-gers.fr/ »}] [{« link »: « http://pierretbois.blogspot.com »}] Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de Condom (sur l’axe Agen-Auch), bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés au titre des Monuments historiques).

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un immense parc, présentent de ce fait une lisibilité particulière, parfaite illustration d’un ensemble cistercien apparu au XIIe siècle et remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Autour du cloître (XIIe-XIVe) et de l’église (XIIe-XIIIe siècle), cet ensemble se déploie sur plus de 2000 m² et permet une approche singulière de la vie de la communauté cistercienne installée ici, au cœur du Moyen Âge, en plein apogée de l’ordre.

Depuis l’année 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, service du Conseil Départemental du Gers. Celle-ci développe, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.

Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique du réseau gersois des sites et « Musées de France », a vocation à participer à l’irrigation culturelle du territoire, notamment autour de la fameuse collection « Simonow » (du nom de son dépositaire), exceptionnel ensemble d’artistes illustres du XVIe au XXIe siècle.

Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée départementale, l’abbaye de Flaran bénéficie du label régional « Grand Site d’Occitanie », sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités » L’abbaye de Flaran est à la sortie du village, en direction de Condom (800 m).

Avec Valérie Tatin Sauzet, sculptrice et restauratrice des Monuments Historiques

© CDPM32