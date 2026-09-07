Visites flash de la chambre du prieur, Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Visites flash de la chambre du prieur 19 et 20 septembre Abbaye de Flaran Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le réaménagement de la chambre du prieur, avec la restauration des stucs et la présentation du mobilier acquis par l’association Les Amis de Flaran.

Les horaires seront annoncés sur place.

Rendez-vous dans les appartements du prieur, à côté du Petit Zoo de Flaran.

Durée : environ 15 minutes.

Sans inscription.

Abbaye de Flaran Abbaye, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de Condom (sur l’axe Agen-Auch), bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés au titre des Monuments historiques).

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un immense parc, présentent de ce fait une lisibilité particulière, parfaite illustration d’un ensemble cistercien apparu au XIIe siècle et remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Autour du cloître (XIIe-XIVe) et de l’église (XIIe-XIIIe siècle), cet ensemble se déploie sur plus de 2000 m² et permet une approche singulière de la vie de la communauté cistercienne installée ici, au cœur du Moyen Âge, en plein apogée de l’ordre.

Depuis l’année 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, service du Conseil Départemental du Gers. Celle-ci développe, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.

Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique du réseau gersois des sites et « Musées de France », a vocation à participer à l’irrigation culturelle du territoire, notamment autour de la fameuse collection « Simonow » (du nom de son dépositaire), exceptionnel ensemble d’artistes illustres du XVIe au XXIe siècle.

Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée départementale, l’abbaye de Flaran bénéficie du label régional « Grand Site d’Occitanie », sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités » L’abbaye de Flaran est à la sortie du village, en direction de Condom (800 m).

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le réaménagement de la chambre du prieur, avec la restauration des stucs et la présentation du mobilier acquis par l’association Les de …

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