Atelier d’initiation au tirage argentique, Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Atelier d’initiation au tirage argentique Samedi 31 octobre, 10h00, 13h30 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Gers

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T13:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

• Samedi, de 10h à 17h : atelier initiation au tirage argentique noir et blanc, avec Philippe Bouriette, photographe

Philippe Bouriette dont le travail photographique sur les Hautes-Pyrénées a été exposé à Flaran, propose de partager sa pratique du développement argentique. Selon lui : « c’est au tirage que l’image prend tout son sens ».

Ce stage s’adresse au public souhaitant acquérir une méthode simple et efficace pour débuter dans le tirage argentique en noir et blanc.

Les stagiaires apporteront un négatif de leur choix qu’ils tireront eux-mêmes. Philippe Bouriette donnera à chaque stagiaire un petit dossier expliquant toutes les étapes du processus de tirage.

Programme : Explication théorique du tirage en noir et blanc / Présentation du matériel / Préparation des bains / Réalisation de tirages / Lavage et séchage des épreuves

Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental abbaye de Flaran 32310 valence sur Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05.31.00.45.75 http://www.abbayedeflaran.fr https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.31.00.45.75 »}] En territoire rural, dans le Gers, le centre patrimonial départemental est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, classée Monument Historique et propriété du département du Gers.

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un parc, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse, constituent un ensemble architectural du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d’être démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1970 qui y réalise, dès les années 1980, une intense campagne de restauration.

Depuis plus de quarante ans, le Département du Gers place la culture au cœur de son action publique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de développement territorial et d’épanouissement individuel.

Depuis l’année 2000, l’abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, cœur du réseau muséographique gersois, abrite la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran.

Elle pilote la gestion scientifique, la valorisation, l’animation pédagogique et le développement culturel d’un réseau de dix sites, certains labellisés « Musées de France », appartenant à des communes ou à des associations.

Tout au long de l’année, à l’abbaye, une programmation culturelle diversifiée est proposée aux publics, petits et grands, habitants et touristes. Plusieurs expositions s’y déroulent chaque année (archéologie, photographie, bande dessinée , beaux-arts) et de nombreux rendez-vous ponctuent l’année (des manifestations nationales comme la Nuit des Musées aux ateliers de pratique artistiques pour petits et grands).

Depuis les années 2000, une collection privée de beaux-arts (XVIe-XXe), la collection Simonow, est présentée dans l’ancien dortoir des moines, aménagé à cet effet.

Constituée d’environ 600 œuvres, une nouvelle présentation en est faite tous les deux ans

par thématique.

Depuis de nombreuses années, le département du Gers a veillé à aménager l’accessibilité

du monument historique. Parking à proximité

• Samedi, de 10h à 17h : atelier initiation au tirage argentique noir et blanc, avec Philippe Bouriette, photographe

©CDPM32/Flaran, Atelier tirage argentique