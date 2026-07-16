Exposition La profondeur des champs, une collection photographique départementale dédiée à la ruralité, Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Exposition La profondeur des champs, une collection photographique départementale dédiée à la ruralité Samedi 10 octobre, 09h30, 14h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

ExpositionLa profondeur des champs, une collection photographique départementale dédiée à la ruralité

Du 10 octobre 2026 au 21 mars 2027

En écho avec un département où prédomine encore l’activité agricole, devenu un véritable sujet de société ces dernières années, le centre culturel a souhaité placer la ruralité au cœur de ses préoccupations grâce au médium photographique. Né d’une rencontre avec le photographe Daniel Maigné, un cycle annuel d’expositions intitulé La profondeur des champs a été mis en place depuis 16 ans. Chaque photographe invité.e trace son « sillon » et livre son regard sur ce sujet. La 1ère édition était évidemment dédiée à la Gascogne, puis le périmètre s’est élargi à la ruralité en France, en Europe et au monde.

Une collection photographique départementale de qualité a été constituée tout au long de ces 16 années et c’est ce voyage photographique dans la thématique du monde rural, ici ou ailleurs, que nous souhaitons proposer aux publics dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

Des photographes plus ou moins connu.e.s sont représenté.e.s, chacun.e avec leur façon de voir propre, permettant aux publics de parcourir une grande diversité d’expressions sur un fil conducteur commun, entre l’approche documentaire, artistique ou intime, et avec des moyens différents (de l’argentique au numérique, de l’appareil photo ancien au smartphone, du noir et blanc à la couleur).

L’exposition rétrospective des 16 photographes, aux univers singuliers, permettra néanmoins de relever ce qui a fait lien entre chaque exposition comme par exemple, la capture des gestes, des lieux du travail paysan et de l’impact de l’action de l’homme dans le paysage.

Daniel MAIGNÉ (né en 1956) Gascogne

Daniel MICHIELS (né en 1952) Ardennes

Éric DESSERT (né en 1957) Chine et Japon

Guy HERSANT (né en 1949) Loire-Atlantique

Martine CHENAIS (née en 1957) Landes

Jean-Loup TRASSARD (1933-2026) Mayenne

François-Louis PONS (né en 1962) Syrie

Jean-Jacques MOLES (né en 1952) Roumanie

Bernard PLOSSU (né en 1945) Espagne du centre et du nord

Michel THERSIQUEL (1944-2007) Finistère et iles du Ponant

Jean-Pierre BONFORT (né en 1947) Pologne

Françoise NUNEZ (1957-2021) et Marie HERNANDEZ (né en 1954) : Éthiopie (1980-2012)

Christopher TAYLOR (né en 1958) Islande

Philippe BOURIETTE (né en 1972) Hautes-Pyrénées

Jean DIEUZAIDE (1921-2003) Turquie 1955

Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental abbaye de Flaran 32310 valence sur Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05.31.00.45.75 http://www.abbayedeflaran.fr https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ En territoire rural, dans le Gers, le centre patrimonial départemental est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, classée Monument Historique et propriété du département du Gers.

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un parc, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse, constituent un ensemble architectural du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d’être démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1970 qui y réalise, dès les années 1980, une intense campagne de restauration.

Depuis plus de quarante ans, le Département du Gers place la culture au cœur de son action publique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de développement territorial et d’épanouissement individuel.

Depuis l’année 2000, l’abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, cœur du réseau muséographique gersois, abrite la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran.

Elle pilote la gestion scientifique, la valorisation, l’animation pédagogique et le développement culturel d’un réseau de dix sites, certains labellisés « Musées de France », appartenant à des communes ou à des associations.

Tout au long de l’année, à l’abbaye, une programmation culturelle diversifiée est proposée aux publics, petits et grands, habitants et touristes. Plusieurs expositions s’y déroulent chaque année (archéologie, photographie, bande dessinée , beaux-arts) et de nombreux rendez-vous ponctuent l’année (des manifestations nationales comme la Nuit des Musées aux ateliers de pratique artistiques pour petits et grands).

Depuis les années 2000, une collection privée de beaux-arts (XVIe-XXe), la collection Simonow, est présentée dans l’ancien dortoir des moines, aménagé à cet effet.

Constituée d’environ 600 œuvres, une nouvelle présentation en est faite tous les deux ans

par thématique.

Depuis de nombreuses années, le département du Gers a veillé à aménager l’accessibilité

du monument historique. Parking à proximité

Exposition La profondeur des champs, une collection photographique départementale dédiée à la ruralité

©CDPM32/Flaran, La Profondeur des champs, D. Maigné