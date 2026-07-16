Exposition L’empreinte d’un jardin, Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Exposition L’empreinte d’un jardin Samedi 22 mai 2027, 14h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-22T14:00:00+02:00 – 2027-05-22T19:30:00+02:00

Fin : 2027-05-22T14:00:00+02:00 – 2027-05-22T19:30:00+02:00

ExpositionL’empreinte d’un jardin,Cyanotypes par Myriam Richard

du samedi 22 mai au dimanche 20 juin 2027

Dans l’esprit des jardins médiévaux entretenus par les moines, l’abbaye de Flaran dispose d’un jardin de plantes médicinales et d’un potager.

A proximité de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins (debut juin), en souvenir de l’herbier de la botaniste et photographe Anna ATKINS (19e siècle), la photographe Myriam RICHARD proposera aux publics de decouvrir ses cyanotypes. En plus de ses travaux sur le monde rural, elle a développé depuis longtemps une pratique plus intime du cyanotype. Elle transmettra sa pratique aux publics au cours d’un atelier

Myriam RICHARD (née en 1970)

Myriam Richard vit et travaille dans le Gers. Elle a commencé la photographie argentique au lycée à Condom, puis a étudié à l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux. Malgré la marche du temps, l’inaltérabilité de la nature lui procure les perspectives d’un imaginaire régénéré, une présence au monde. Elle utilise principalement la photographie argentique, avec un soin apporté à la stabilité du tirage Fresson.

Cette exposition permettra aussi d’évoquer la place des artistes femmes dans la photographie et plus largement dans l’histoire de l’art. https://awarewomenartists.com/artiste/anna-atkins**/

(Les horaires de l’atelier et de l’inauguration de l’exposition sont à déterminer : voir sur le site www.abbayedeflaran.fr ou abonnez-vous à notre newsletter mensuelle).

Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental abbaye de Flaran 32310 valence sur Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05.31.00.45.75 http://www.abbayedeflaran.fr https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ [{« link »: « https://awarewomenartists.com/artiste/anna-atkins**/ »}, {« link »: « http://www.abbayedeflaran.fr »}] En territoire rural, dans le Gers, le centre patrimonial départemental est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, classée Monument Historique et propriété du département du Gers.

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un parc, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse, constituent un ensemble architectural du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d’être démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1970 qui y réalise, dès les années 1980, une intense campagne de restauration.

Depuis plus de quarante ans, le Département du Gers place la culture au cœur de son action publique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de développement territorial et d’épanouissement individuel.

Depuis l’année 2000, l’abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, cœur du réseau muséographique gersois, abrite la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran.

Elle pilote la gestion scientifique, la valorisation, l’animation pédagogique et le développement culturel d’un réseau de dix sites, certains labellisés « Musées de France », appartenant à des communes ou à des associations.

Tout au long de l’année, à l’abbaye, une programmation culturelle diversifiée est proposée aux publics, petits et grands, habitants et touristes. Plusieurs expositions s’y déroulent chaque année (archéologie, photographie, bande dessinée , beaux-arts) et de nombreux rendez-vous ponctuent l’année (des manifestations nationales comme la Nuit des Musées aux ateliers de pratique artistiques pour petits et grands).

Depuis les années 2000, une collection privée de beaux-arts (XVIe-XXe), la collection Simonow, est présentée dans l’ancien dortoir des moines, aménagé à cet effet.

Constituée d’environ 600 œuvres, une nouvelle présentation en est faite tous les deux ans

par thématique.

Depuis de nombreuses années, le département du Gers a veillé à aménager l’accessibilité

du monument historique. Parking à proximité

Exposition L’empreinte d’un jardin, Cyanotypes par Myriam Richard

© CDPM32/Flaran, cyanotype, M.Richard