Informations pratiques

Nogent-sur-Seine

Stage de modelage par Les Amis du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

220

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-30

Du 30 juillet au 1er août 2026

Stage d’après modèle vivant Gallinacés

Le travail d’après modèle vivant nous permet d’observer attentivement le sujet

pour mieux comprendre les formes, les volumes, l’anatomie, aussi que de saisir ce côté

mystérieux mais tout à fait palpable de la vie qui rend son souffle à une sculpture.

Julia Levitina

Ce stage se déroulera ainsi

– Il commencera par une séance d’observation et de croquis des différentes créatures

ailées présentées dans le Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine.

– Puis, à l’atelier de Julia, celle-ci vous dévoilera le secret de l’anatomie des ailes, des

volatiles généralement et les règles de la composition par masses géométriques, puis

les deux derniers jours, vous modèlerez l’argile.

– Afin de mieux restituer le vivant, nous aurons la chance de bénéficier de la présence de

certaines poules de Nathalie, éleveuse du village !

– L’Atelier de Julia est à présent aménagé en atelier de rêve dans un village charmant et

atypique, Marnay-sur-Seine.

– 8 participants maximum. Ce stage s’adresse aux débutants comme aux modeleurs

confirmés.

Il va encore s’agir d’une expérience humaine, technique et artistique fantastique !

Prix 220 €

Lieux Musée Camille Claudel et Atelier de Julia, à Marnay-sur-Seine, 220 .

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 63 90 72 81 atelierpalais@laposte.net

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English :

L’événement Stage de modelage par Les Amis du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise