Stage de modelage par Les Amis du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
jeudi 30 juillet 2026 · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Nogent-sur-Seine
Stage de modelage par Les Amis du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine
Atelier du Palais Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
220
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-30
Du 30 juillet au 1er août 2026
Stage d’après modèle vivant Gallinacés
Le travail d’après modèle vivant nous permet d’observer attentivement le sujet
pour mieux comprendre les formes, les volumes, l’anatomie, aussi que de saisir ce côté
mystérieux mais tout à fait palpable de la vie qui rend son souffle à une sculpture.
Julia Levitina
Ce stage se déroulera ainsi
– Il commencera par une séance d’observation et de croquis des différentes créatures
ailées présentées dans le Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine.
– Puis, à l’atelier de Julia, celle-ci vous dévoilera le secret de l’anatomie des ailes, des
volatiles généralement et les règles de la composition par masses géométriques, puis
les deux derniers jours, vous modèlerez l’argile.
– Afin de mieux restituer le vivant, nous aurons la chance de bénéficier de la présence de
certaines poules de Nathalie, éleveuse du village !
– L’Atelier de Julia est à présent aménagé en atelier de rêve dans un village charmant et
atypique, Marnay-sur-Seine.
– 8 participants maximum. Ce stage s’adresse aux débutants comme aux modeleurs
confirmés.
Il va encore s’agir d’une expérience humaine, technique et artistique fantastique !
Prix 220 €
Lieux Musée Camille Claudel et Atelier de Julia, à Marnay-sur-Seine, 220 .
Atelier du Palais Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 63 90 72 81 atelierpalais@laposte.net
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English :
L’événement Stage de modelage par Les Amis du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise