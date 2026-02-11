[Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie Atelir Traverse Dieppe

Dieppe

[Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie

Atelir Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-20 19:45:00

Date(s) :

2026-06-18

Initiation et approfondissement de la musique du temps de Guillaume le Conquérant, avec Valérie Nunes-Le Page.

Ouvert à tous apprentissage par l’oralité, notions sur l’écriture de la musique médiévale et son histoire.

10 participants maximum. Possibilité de participer aux ateliers individuellement.

– 4 ateliers d’une demi-journée chacun, dont le quatrième à Rouen, du jeudi à 19h30 (concert de bienvenue à DIEPPE) au samedi 20h57 (train depuis gare SNCF de Rouen, vers Paris ou DIEPPE)

La musique médiévale nous est connue par des textes, de l’iconographie et des pièces musicales conservées dans de nombreux manuscrits.

Le stage médiéval Musique Musique au temps de Guillaume de Normandie s’adresse

aux débutants, l’apprentissage se déroulant par l’imitation et le geste

aux chanteurs expérimentés, curieux de découvrir la notation ancienne et la lecture sur manuscrit, et qui pourront approfondir leurs compétences.

aux instrumentistes curieux d’explorer ces musiques des XIIe et XIIIe siècle.

Des supports audio sont mis à disposition pour les malvoyants ou ceux qui ne lisent pas les partitions.

Le stage débute avec un concert jeudi à 19h30 et se termine samedi à 21h à Rouen, après la messe à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Rouen, lors de laquelle les stagiaires se produiront.

À l’Atelier TraVerse

Jeudi 19h30-21h concert médiéval puis cocktail

Vendredi 9h30 accueil des nouveaux arrivants puis 10h-13h

Vendredi 15h-18h

Samedi 9h30-12h30

À Rouen

Samedi 15h-18h puis 18h30-19h45 Messe à Sainte Jeanne d’Arc de Rouen .

Atelir Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

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English : [Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie

L’événement [Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie Dieppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Seine-Maritime Attractivité