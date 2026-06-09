Obernai

Stage de natation Enfants

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-17 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Proposé par le Club des Dauphins d’Obernai. Pour enfants de 6 à 12 ans, pour apprendre à nager et pour s’amuser cet été. Prise en charge financière possible à hauteur de 45€ pour les adhérents de la BSO.

Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai.

Stage enfants de 6 à 12 ans, pour apprendre à nager et pour s’amuser cet été. Tarif 50€ les deux semaines. Prise en charge financière possible à hauteur de 45€ pour les adhérents de la Boutique Solidaire d’Obernai. .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 31 25 62 dauphins.gestions.membres@gmail.com

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English :

Offered by the Club des Dauphins d’Obernai. For children aged 6 to 12, to learn to swim and have fun this summer. BSO members may be eligible for a 45? subsidy.

L’événement Stage de natation Enfants Obernai a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme d’Obernai